В ИГИЛ – острый дефицит мужчин

В ИГИЛ растет количество женщин-боевиков. Один из медиаресурсов, связанных с «Исламским государством», распространил видео, на котором показана текущая ситуация на территориях в долине Евфрата, которые остаются под контролем боевиков. На кадрах – множество женщин с оружием в руках.

Как, между тем, отмечают эксперты, это говорит о весьма плачевном положении террористов, поскольку, согласно законам, действующим на территориях ИГИЛ , женщины могут брать в руки оружие только в исключительных случаях.

В «обычной» жизни жены боевиков должны находиться дома и присматривать за детьми, а вдовы погибших исламистов, как правило, переезжают в общежития до нового брака.

Это, как говорят эксперты, говорит о том, что, несмотря на достаточное количество оружия и боеприпасов, в ИВ ИГИЛ – острый дефицит мужчин .