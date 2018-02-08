Президент Турции: О чем мы будем говорить с убийцей одного миллиона невинных людей?

"О чем мы будем говорить с убийцей одного миллиона невинных людей?".

Как сообщает İslam.az, об этом на собрании глав местных исполнительных властей отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление лидера Республиканской народной партии Кямала Кылычдароглу о том, что следует пойти на переговоры с главой сирийского режима Башаром Асадом.

"По их логике, США, Россия, Иран, Франция могут находиться в Сирии, Израиль в любое время может проводить в Сирии военную операцию, однако Турция не может быть там. Из Сирии брошено свыше 700 ракет. Для нас важен сирийский народ, а не Асад. Он способствовал размещению здесь террористов. Для нас важно помочь возвращению 3,5 млн сирийских братьев в свои дома. Все строящиеся в Ираке и Сирии планы направлены против Турции. Наша нация осознает эту большую игру и ответственность. Я сказал, господин Трамп, террор не заканчивается террористом. Однако, нас не послушали. Тогда мы заявили, "Вы идите своим путем, а мы своим", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.