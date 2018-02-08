Замгенсека ОДКБ: около семи тысяч выходцев из ИГ действуют сейчас в Афганистане

Боевики террористической группировки ИГ перебираются в Афганистан после поражения в Сирии, сейчас их там насчитывается около 7 тысяч человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков.

"В плане возрастания вызовов и угроз хотел бы отметить наличие на территории Афганистана выходцев из "Исламского государства", которые после успешной операции российских ВКС начинают возвращаться из Сирии в страны исхода. Большая часть из них концентрируется на территории Афганистана. Я руководствуюсь цифрами, которые мне озвучил советник президента Афганистана по безопасности. На сегодня цифра усредненная - порядка семи тысяч человек", - сказал Семериков.

Как заявлял ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на дебатах Совета Безопасности по афганскому урегулированию, ИГ пытается "окопаться" на севере Афганистана, чем угрожает безопасности южных регионов России и ее союзников в Центральной Азии.

Также ОКДБ подписала меморандум с контртеррористическим комитетом Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил Семериков.