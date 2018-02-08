Израиль начал строить стену вдоль границы с Ливаном

Командование Северного военного округа Израиля начало строительство бетонной стены высотой в десятки метров на границе с Ливаном.

Об этом пишет в четверг, 8 февраля, газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, стену возводят на израильской территории на участке от Средиземного моря на западе до района горы Хермон на востоке, передает Islam.az со ссылкой на iz.ru.

Сообщается, что власти Израиля сообщили командованию Временных сил ООН в Ливане, что стена возводится исключительно на израильской стороне и не нарушает границы территории Ливана, пишет издание. В свою очередь, Высший совет обороны Ливана приказал войскам давать отпор попыткам Израиля вести строительство стены на ливанской стороне границы.