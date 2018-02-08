Россия обвинила США в эскалации в Африне

К эскалации ситуации в сирийском Африне привели действия США, вопреки заверениям Вашингтона о поддержке им территориальной целостности Сирии, говорится в комментарии МИД России, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"К эскалации в районе Африна, где сирийских правительственных войск в данный момент вообще нет, привели действия США по поддержке своих "клиентов", вопреки дававшимся Вашингтоном заверениям в поддержке территориальной целостности Сирии", — говорится в сообщении.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.