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Теневое ЦРУ: есть ли альтернатива Эрдогану?

В ноябре 2019 года в Турции пройдут одни из самых важных выборов. Страна будет избирать президента. И хотя до голосования осталось еще более полутора лет, аналитики агентства Stratfor уже стали анализировать – кто же может составить конкуренцию Реджепу Тайипу Эрдогану.

Мнение экспертов «теневого ЦРУ»: главным соперником Реджепа Эрдогана станет лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу. Кроме того, вызов ему может бросить и Мерал Акшенер, бывший депутат Партии националистического движения (МНР) и первая женщина-министр внутренних дел в отставке (1996-1997). Ныне она возглавляет «Хорошую партию».

Сообщалось, что и экс-президент Турции Абдуллах Гюль может выдвинуться, но его кандидатуру Stratfor всерьез не рассматривает. Американские аналитики считают, что Гюль не пойдет на выборы.

Чем же так важна избирательная кампания в Турции в 2019 году, если уже сейчас «теневое ЦРУ» готовит доклады и строит прогнозы? И у кого реальные шансы на победу?

Отвечая на вопросы haqqin.az, Юрий Мавашев, востоковед-тюрколог, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции заявил, что существуют несколько факторов, заставляющих экспертов со всего мира придавать значение выборам несколько большее, чем, скажем, до периода президентства Р.Т.Эрдогана.

«Среди них я бы особенно выделил, во-первых, то обстоятельство, что и без Эрдогана рост турецкого национального самосознания был готов к тому, чтобы неизбежно поставить новые вопросы и запросы как мировой элите, так и собственному истеблишменту, еще недавно бывшему в кармане у первых. Повторюсь, этот фактор не зависит только от личности Эрдогана. Вот почему я категорически не согласен с теми, кто голословно утверждает, что действующий президент якобы сам стал творцом новых ориентиров для турок. Надо смотреть шире на все грани процессов.

Во–вторых (и это вытекает из первого), сегодня даже враги турков и Турции почти не отрицают того факта, что роль и вес страны многократно выросли. Таким образом, уже два этих фактора сильно влияют на восприятие всех интересантов и изучающих.

В-третьих, историческое наследие османов точно также неизбежно касается всех соседей Турции, а между тем, именно на Ближнем Востоке и в Африке (напоминает бывшие границы Османской империи) сейчас разворачиваются драматические события, которые влияют на судьбу всего старого света, коль скоро глобализация сделала всех настолько ближе», - подчеркнул наш собеседник.

По словам Юрия Мавашева, на сегодняшний день альтернативы президенту Эрдогану не просматривается: «Никто пока не готов играть на понижение ставки, как он, или возглавлять и направлять рост турецкого национального самосознания. Это слишком опасная игра. В нее не все могут играть».

В свою очередь турецкий политолог Энгин Озер заявил haqqin.az, что внутри турецкой оппозиции нет консенсуса, и они не смогут выдвинуть единого кандидата. «А существует еще и курдский фактор. Кстати, операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», которые Турция провела в Сирии, были восприняты в обществе как большая победа и повысили популярность Эрдогана. Так что действующий президент Турции вне конкуренции», - отметил наш собеседник.

По мнению Энгина Озера, ситуация в Турции схожа с российской действительностью: «В РФ есть один реальный кандидат – Владимир Путин, а в Турции – Реджеп Тайип Эрдоган. Можно обратить внимание на турецкую экономику, которая вышла из кризиса. Успешно идет борьба с террористической угрозой, развиваются отношения с Россией, что в Турции тоже воспринимают положительно. Идут переговоры с Германией и Евросоюзом. Остаются проблемы только с Соединенными Штатами. Но до выборов, как мне представляется, Анкара найдет общий язык и с Вашингтоном. Так что Эрдоган еще раз станет президентом, я в этом даже не сомневаюсь».

Источник: haqqin.az


Опубликовано:9 Февраль, 2018  11:16, ]]>Печать]]>
 
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