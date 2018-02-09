В Пакистане официально запретили День Валентина

Регулятивные органы Пакистана в сфере масс-медиа запретили телевизионным каналам и радиостанциям передавать в эфире программы, посвященные тематике Дня Валентина.

Регулятивное ведомство по электронным СМИ объявило о данном запрете в соответствии с постановлением верховного суда Исламабада от прошлого года, сообщает Islam.az со ссылкой на ansar.ru.

День Валентина, хотя является сугубо западной традицией по происхождению, в последние годы приобрел популярность среди молодежи Пакистана, что вызывает тревогу старшего поколения и мусульманского духовенства.

Пакистанские ритейлеры в прошлые годы устраивали специальные акции ко «Дню влюбленных», флористы продавали тематическую продукцию.

После этого активист Абдул Вахид обратился в суд с иском о том, что День Валентина вредит общественной морали и пропагандирует безнравственность. 13 февраля прошлого года судья Шаукат Сиддики вынес постановление, запрещающие любое вещание на тему Дня Валентина и вводящее другие ограничения.