В Индии мужчина продал почку жены, потому что не получил приданое

В Индии мужчина продал почку своей супруги, поскольку не получил приданого от ее родителей. Об это сообщает издание Sputnik.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, девушка узнала об этом через два года после операции. Она обратилась к врачу с жалобой на боли в животе. В ходе осмотра обнаружилось, что у нее нет одной почки. После этого она обратилась в полицию с жалобой на мужа. Именно по его настоянию она согласилась на операцию, как ей тогда сказали, по удалению аппендикса. Однако после процедуры, которую ей делали в частной клинике, боли только усилились.

"Тогда я поняла, почему муж умолял меня никому не рассказывать об операции. Он продал мою почку из-за того, что моя семья не дала приданого", — заявила девушка.

После ее заявления полиция завела дело против ее супруга, шурина и свекрови. Предполагается, что они продали ее почку некоему бизнесмену.