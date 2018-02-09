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В Ливии рядом с мечетью прогремел взрыв

Взрыв прогремел рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек, об этом РИА Новости сообщили жители города.

"У входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури была подорвана сумка со взрывчаткой. На данный момент известно о восьми погибших", — сообщил РИА Новости местный житель по телефону.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.


Опубликовано:9 Февраль, 2018  16:40, ]]>Печать]]>
 
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