В Ливии рядом с мечетью прогремел взрыв

Взрыв прогремел рядом с мечетью в ливийском городе Бенгази, погибли восемь человек, об этом РИА Новости сообщили жители города.

"У входа в мечеть Абу Хурайра в районе Маджури была подорвана сумка со взрывчаткой. На данный момент известно о восьми погибших", — сообщил РИА Новости местный житель по телефону.

В январе два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. По последним данным, погибли более 40 человек, 80 получили травмы.