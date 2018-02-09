В Азербайджане учреждается Институт теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об основании Азербайджанского института теологии.

Как сообщает İslam.az, согласно распоряжению, при Государственном комитете по работе с религиозными структурами учреждается Азербайджанский институт теологии.

Министерству образования поручено обеспечить включение факультета теологии Бакинского государственного университета в структуру Азербайджанского института теологии.

Государственный комитет по работе с религиозными структурами должен в течение двух месяцев согласовать с президентом Азербайджана и утвердить устав Азербайджанского института теологии.