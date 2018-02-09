Читатель спрашивает: Какую молитву следует читать во время гунута?

Во время гунута можно читать любую молитву и произносить любой зикр. Достаточно даже произнести зикр «субханаллах» или же сказать салават. Но будет лучше, если во время гунута будет зачитана следующая молитва: «Ла иляха илляллахуль-халимуль-кярим. Ла иляха илляллахуль-алиййуль-азим. Субханаллахи-самаваьтис-саби ва Раббиль-арзинас-саби вам а фихинна вам а байнахунна ва Раббиль-аршиль-азим. Вальхамду лилляхи Раббиль-алямин».

Перевод: «Нет божества кроме Аллаха, великого и мудлрого. Нет божества кроме Аллаха, всевышнего и могущественного. Аллах, являющийся Господом семи небес, семи земель, всего, что есть между ними, далек от всех изъянов. Слава Аллаху, Господу миров».

Кроме этого желательным считается прочтение молитвы «раббана атина…» из 201-го аята суры «Багара». Отметим, что гунут является единственным действием намаза, при котором слова можно произносить на любом языке.