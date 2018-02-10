Cирийские ПВО подбили самолеты ВВС Израиля в ответ на удар по военным объектам САР

Сирийские ПВО подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку военных объектов армии САР в центральной части Сирии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

«Рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав один из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолётов», — сказал источник.

Ранее в израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии.

Системы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам, передает Islam.az со ссылкой на RT.