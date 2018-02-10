Читатель спрашивает: Может ли человек употребить в пищу порцию подаренного ему мяса, если не знает, зарезано же животное по правилам шариата?

Ислам не одобряет чрезмерную мнительность. Если изестно, что пища является харамом или же для такого предположения имеются веские основания, то следует воздержаться от нее. Но если нам ничего не известно о харамности пищи, мы предполагаем это, не имея на то веских доказательств, то в таком случае следует считать пищу халяльной. Если мясо подарено мусульманином, он утверждает, что зарезал животное сам или же это сделал другой мусульманин или же это мясо куплено на мусульманском рынке, то мы должны доверять ему. Также халяльной считается мясо, купленное на рынке в мусульманской стране. Не обязательно, чтобы мясник был практикующим мусульманином. Если у нас нет доказательств, что человек покинул Ислам или же отрицает Аллаха, то он считается мусульманином и мясо животного, зарезанного им, халяльное. Человек же, живущий в немусульманской стране должен быть более бдительным, и обязан удостовериться, что приобретенное мясо является халяльным.