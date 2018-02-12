Иран заявил об окончании безнаказанных ударов после инцидента на границе Израиля

Время безнаказанных ударов прошло, и сирийский народ доказал свою способность ответить на любой акт агрессии.

Как передает İslam.az, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя ситуацию вокруг инцидента на границе Израиля.

«Сирийская нация доказала на этот раз, что она отреагирует на любой акт агрессии, поскольку время безнаказанных ударов подошло к концу», — приводит его слова Tasnim.

При этом агентство со ссылкой на представителей иранских служб безопасности подчёркивает, что присутствие Ирана в Сирии носит «консультативный характер, а не военный».

Утром 10 февраля армия Израиля сбила иранский беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны из Сирии. САР активировала системы ПВО, в результате чего был сбит по меньшей мере один самолёт израильских ВВС.