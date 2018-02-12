МО: Совершивший провокацию на государственной границе противник поджог свою автомобильную технику и отступил
Очередная провокация противника, совершенная в Газахском направлении с целью нарушения азербайджано-армянской государственной границы, потерпела неудачу.
Утром 11-го февраля, воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял попытку пересечения передовых позиций Азербайджанской Армии. Движущаяся в направлении наших позиций автомобиль марки «УАЗ», с разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, был своевременно обнаружен специальными техническими средствами наблюдения и взят под контроль подразделениями Азербайджанской Армии.
В результате предпринятых нами превентивных мер продвижение разведгруппы Армении было незамедлительно пресечено.
Принужденная к отступлению группа противника, оставив свой автомобиль спешно ретировалась на свои позиции. Отступивший к своим позициям противник, обстреляв огнем из своего оружия уничтожил оставленный на территории автомобиль марки «УАЗ».