Глава МИД Турции: Наши отношения с США либо исправятся, либо полностью ухудшатся

"США не выполнили данных обещаний. Потеря нашим народом и нами, как правительство, доверия к США, естественно".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Ahaber, об этом, комментируя визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД сказал, что Турция уже не верит обещаниям США и хочет принятия конкретных шагов: "Операция в Африне успешно продолжается. Мы расчистим регион от террористов. В случае не принятия Соединенными Штатами требуемых шагов, мы продолжим эту операцию в Мюнбиче. То, что мы ожидаем от Вашингтона, является ясным и окончательным. Наши отношения с США либо исправятся, либо полностью ухудшатся".

Отметим, что на этой неделе ожидается визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию.