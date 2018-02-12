В Пентагоне заявили, что Россия "осложняет борьбу" с ИГ

В Пентагоне считают, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против группировки ИГ, сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.

В документе американские военные проанализировали действия российских войск в Сирии с октября по декабрь 2017 года, передает İslam.az.

В ведомстве вновь отметили "опасные маневры" российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов. Как считают в Вашингтоне, действия российских военных провоцировали "нарастание риска непреднамеренного обстрела".

Пентагон также выразил обеспокоенность из-за призывов Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить операцию в Сирии. По мнению американских военных, на западную коалицию будут давить по дипломатическим и военным каналам с целью добиться сворачивания операции.