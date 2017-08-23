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Пророк Мухаммад (с): "Все потомки Адама допускают ошибки и погрешности, но самые лучшие среди ошибающихся те, кто кается в этом".
("Ад-Дуруль-Мансур", т.1, стр.626)
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