Саакашвили задержан в одном из ресторанов Киева

Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Как сообщает Islam.az со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные из ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко.

По его словам, это был спецназ. Депутат Рады не знает, куда именно увезли Саакашвили.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) и миграционной службе заявили, что не имеют отношения к задержанию.

Член коллегии МВД Украины подтвердил факт задержания Саакашвили, при этом отказавшись сообщить подробности.