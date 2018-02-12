Читатель спрашивает: После посещения кладбища, перед тем, как зайти домой, моют руки. Имеет ли это какой-то религиозный подтекст?

После возвращения с кладбища нет надобности в исполнении каких-то особых ритуалов. Также нет необходимости в обязательном промывании руки. Это все предрассудки. Люди думают, будто приносят с собой с кладбища отрицательную энергию, и чтобы освободиться от нее, моют руки, прежде чем войти в дом. На самом же деле на кладбище нет никакой отрицательной энергии, и если человек, вернувшись с кладбища, сразу же войдет в дом, никакого несчастья не произойдет.