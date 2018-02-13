Сбежавшие из Турции террористы РПК скапливаются в Армении

Сбежавшие из Турции члены террористической группировки РПК скапливаются в Армении.

Как сообщает İslam.az, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

В статье отмечается, что они обезвреживаются в различной форме в результате антитеррористических операций, проводимых силами безопасности Турции, из-за того, что они выступают против территориальной целостности и суверенитета Турции, создают угрозы безопасности страны, занимаются террористической деятельностью в этом направлении и создают незаконные вооруженные формирования.

"РПК считает, что Москва и Ереван относятся к этой террористической группировке с мягкой позиции. Поэтому террористы собираются в Армении. Защищающие армянскую границу российские военные создают условия для пересечения террористами турецко-армянской границы. После пересечения границы террористы РПК сдаются органам власти Армении", - отмечается в статье.

Отметим, что несколько месяцев назад распространилась информация о том, что в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана имеется 12 лагерей террористической РПК, где проходят учения 1750 террористов.