Увеличена квота Азербайджана для совершения паломничества в Хадж

В этом году квота Азербайджана для совершения паломничества в Хадж выросла до 1200.

Об этом сообщил ответственный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Хамдулла Бабаев.

Причиной повышения квоты он назвал многочисленные обращения в УМК.

По словам представителя УМК, если обращения возрастут, квота может вырасти до 2000: “Цена за паломничество в Хадж установлена в размере 4150 долларов. С 10 февраля начался прием документов. Прием документов продлится до 15 июня. За три дня 9 человек подали документы. Ни один из них не едет повторно".

Х.Бабаев добавил, что в этом году едущие повторно паломники, как и в прошлом году, переплатят 535 долларов.

Паломничество состоится 14-17 августа: “Гурбан байрамы приходится на 22 августа. Возвращение состоится в день по два рейса с 1 по 4 сентября”.

Отметим, что в 2017 году для паломничества в Хадж была выделена квота в 600, но с учетом количества обращений увеличена до 900. В прошлом году для паломников из Азербайджана цена составляла 3850 долларов.