Эрдоган: Подошел конец спектаклю ИГИЛ

"Мало того, что наш стратегический партнер, союзник помогал террористам оружием, сейчас он поддерживает и материально”.

Как сообщает İslam.az, об этом на расширенном заседании фракции правящей партии справедливости и развития заявил президент Турции, председатель партии Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, США помогли PYD и YPG в размере 300 млн. долларов: “Мы предотвратим это. Будто они воюют с ИГИЛ. Подошел конец спектакля ИГИЛ”.

Р.Т.Эрдоган выделил, что желающие выхода Турции из Сирии, в первую очередь, должны обратить внимание на тамошние туннели и боевиков: “Всем, кто говорит, что это не против Турции, нам нечего сказать. Это равноправное союзничество в НАТО. Уставу НАТО также, как и Турция должны следовать и США”.

Он ответил и на угрозу Турции от военнослужащего США в сирийском городе Мюнбич: “Кажется, они спутали Турцию с другими. Они скоро убедятся, что это не так”.