В Турции уволили проповедника, пообещавшего ад женщинам в брюках

Должности в Управлении по делам религий Турции после скандальных заявлений в отношении женщин лишился известный проповедник и богослов Ихсан Шеноджак.

Как сообщаeт İslam.az со ссылкой на islam-today.ru, богослов и ранее был критически настроен по отношению к представительницам прекрасного пола, называя преступлением выщипывайте бровей и поступление в вуз, однако сейчас, судя по всему, перешел все границы.

Теперь религиозный деятель заявил, что «женщина, которая носит брюки, заслуживает того, чтобы попасть в ад», чем вызвал возмущение не только женских общественных организаций, но и турецкой общественности в целом.

В результате проведенного в отношении богослова внутреннего расследования было принято решение о его увольнении с должности в Управлении по делам религий Турции.