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Израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции

Израильская полиция рекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, об этом сообщается в Twitter ведомства.

В сообщении отмечается, что по итогам расследования двух уголовных дел, была сформирована достаточная доказательная база для того, чтобы у сотрудников компетентных органов появилась возможность предъявить главе израильского правительства обвинения, в частности, в коррупции и мошенничестве.

В случаях, называемых «дело 1000» и «дело 2000», премьер-министра подозревают в том числе в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

В делах также фигурируют имена голливудского продюсера Арнона Мильчина и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит отдал распоряжение начать расследование уголовного дела в отношении Нетаньяху.


Опубликовано:14 Февраль, 2018  10:24, ]]>Печать]]>
 
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