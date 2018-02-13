Читатель спрашивает: Если совершить малое омовение с намерением выполнения конкретного намаза, то можно ли затем выполнить иной намаз?

В этом вопросе намерение очень важно. По исламским канонам деяния связаны с намерениями. Если совершить малое омовение с намерением выполнения конкретного намаза, то в таком случае можно выполнить именно тот намаз, иной намаз с этим малым омовением выполнять нельзя, для этого следует совершить новое малое омовение. Поэтому, чтобы избежать дополнительных трудностей, рекомендуется при приобретении совершения малого омовения не уточнять, для какого конкретного намаза совершено это деяние. Можно приобретать обобщенное намерение, например: «Совершаю малое омовение, гурбатан иляллах». В таком случае с этим малым омовением можно выполнить любое количество намазов, пока оно не нарушится.