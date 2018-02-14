Уничтожение штаба террористов в Африне

ВВС Турции уничтожили террористов, которые обстреливали территорию Турции из населенного пункта Джиндерес в Сирии, сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Согласно информации агентства, беспилотник ВВС Турции зафиксировал террористов в гражданской одежде, которые обстреливали турецкую территорию.

На кадрах видно, как после выстрела автомобиль с установленным на нем безоткатным артиллерийским орудием быстро меняет позицию. Позже террористы подъезжают к штабу YPG/РКК, возле которого видны и другие боевики. Точечным ударом ВВС Турции штаб террористов и артиллерийская установка были уничтожены.

Отметим, что с начала операции «Оливковая ветвь» террористы YPG/PKK нанесли 98 ракетных и минометных ударов по населенным пунктам в турецких провинциях Хатай и Килис. В этих провинциях погибли семь гражданских лиц и еще 113 получили ранения.