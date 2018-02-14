США потребовали от Ирана вывести войска из Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Тегеран должен вывести свои вооруженные силы и поддерживаемые им боевые формирования из Сирии, передает РИА Новости.

"Иран должен вывести свои войска, свое ополчение из Сирии и допустить мирный процесс", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции, прошедшей в рамках его визита в Иорданию.

Дипломат отметил, что Вашингтон обеспокоен последним инцидентом с участием израильских ВВС и иранского беспилотника, который произошел на границе Израиля и Сирии.

"Мы весьма обеспокоены в связи с недавним инцидентом при участии Израиля и иранского аппарата на юге Сирии. Я думаю, он свидетельствует, что присутствие Ирана в Сирии дестабилизирует регион", — отметил госсекретарь США.