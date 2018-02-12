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Новости » Точка зрения

Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников

Российские наемники в Сирии, попавшие под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере страны, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник издания отметил, что российское командование в Сирии не давало разрешения на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как «опасная самодеятельность».

МИД России проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе граждан СНГ, в результате боев с участием американской авиации. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «публикации о "сотнях погибших" — классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ».

Число жертв, которое называют разные источники, сильно отличается. Так, в Минобороны заявили о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Это может объясняться тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто взялся за оружие добровольно, уверены журналисты издания.

Российский военный источник «Коммерсанта» утверждает, что число погибших россиян составило 11 человек. В свою очередь, Reuters сообщает, что в результате погибли 100 бойцов, поддерживавших президента Сирии Башара Асада, среди них — Владимир Логинов и Кирилл Ананьев из России. Агентство Bloomberg заявляет, что жертвами стали 100 российских граждан.

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки АC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».


Опубликовано:14 Февраль, 2018  17:09, ]]>Печать]]>
 
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