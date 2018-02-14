Читатель спрашивает: Можно ли пользоваться полотенцами, одеждой и иными предметами, до которых дотрагивался человек в состоянии джунуб?

Тело человека в состоянии джунуб не считается скверной. Но для того, чтобы выполнять намаз, соблюдать пост, читать Коран и т.п. человек в таком состоянии обязательно должен совершить большое омовение.

Прикасание к телу (как к сухому, так и к влажному) человека в состоянии джунуб, обнимание с ним, прикасание к его одежде, полотенцам, которыми он обтирается, не создает каких-то проблем. То есть, состояние джунуб не приводит к особому осквернению человека. То, что считается скверной для чистого человека, является скверной и для него.