The Guardian: В Сирии погибли еще 15 россиян

При подрыве склада боеприпасов в населенном пункте Табия Джазира в провинции Дейр-эз-Зор погибли 15 россиян, нанятых частной военной компанией. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), передает The Guardian.

«Пятнадцать россиян, работавших на ЧВК, были убиты взрывом на оружейном складе», — заявил глава SOHR Рами Абдель Рахмана, его цитирует британская газета.

Отмечается, что арсенал был взорван при помощи мины-ловушки в тот момент, когда сирийские ополченцы пытались получить там оружие и боеприпасы.