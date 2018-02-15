Власти Ирака назвали число жителей страны, погибших от рук ИГИЛ

В результате действий международной террористической группировки «Исламское государство» погибли порядка 18 тысяч жителей Ирака. Еще 36 тысяч получили ранения.

Как передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru, об этом в Кувейте на конференции, посвященной послевоенному восстановлению страны, заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

«В Ираке пролилась кровь около 18 тысяч погибших, 36 тысяч получили ранения», – отметил, в частности, он.

Напомним, участие в работе конференции в Кувейте приняли более 1400 компаний из более 70 стран мира. О победе над ИГИЛв Ираке, треть территории которой оказалась под контролем террористов в 2014 году, было объявлено в декабре минувшего года.