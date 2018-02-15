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Новости » Новости по миру

Генштаб Турции: От террористов в Африне освобождены пять сел

В рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов PYD/РКК очищено село Дураклы в районе Бюльбюль на севере Африна, а также селения Карри, Шарбанлы, Шедья и Верхний Диван, сообщает "Анадолу" со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Согласно информации, части турецких вооруженных сил продолжают наносить удары по объектам террористов PYD/PKK в сирийском Африне.

ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии с начала операции «Оливковая ветвь» сразу в пяти районах Африна очистили от террористов райцентр, 40 сел, три фермы и 14 стратегических высот – в целом 55 объектов.


Опубликовано:15 Февраль, 2018  17:14, ]]>Печать]]>
 
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