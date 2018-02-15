Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 123 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Ширванлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.