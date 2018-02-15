Читатель спрашивает: Имеет ли какое-то основание утверждение «пророки не оставляю наследства»?

Во-первых, такое выражение не встречается ни в аятах, ни в хадисах. После кончины Пророка (с) некоторые преподнесли это как высказывание Его Светлости (с). На самом же деле нет достоверного зхадиса с подобным содержанием. Однако, согласно многим источникам, этот сад даже не был наследством, оставленным Пророком (с). Его Светлость подарил этот сад дочери Фатиме (а). Но даже если считать сад наследством, то в этом нет ничего удивительного. В Коране на этот счет имеются конкретные аяты. Например, пророк Закариййа (а) попросил у Аллаха сына, чтобы тот стал его наследником («Марьям», 6). А 16-м аяте суры «Намл» четко сказано: «Сулейман (Соломон) наследовал Давуду (Давиду)».