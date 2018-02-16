Паломникам запрещено покидать Мекку во время Хаджа: ничего нового

Сегодня некоторыми ИА была распространена информация о том, что в этом году паломникам из Азербайджана будет запрещено во время Хаджа выезжать за пределы Мекки. И это нашло отражение в подписанном с паломниками контракте.

В контракте отмечено, что паломники не должны отклоняться от маршрута, то есть не должны выезжать за пределы Мекки. В противном случае они должны будут совершить каффару. В контракте также отмечается, что организатор поездки – Управление мусульман Кавказа не несет ответственность за незаконные действия паломников.

В свою очередь отметим, что ничего необычного в этом нет. Вот уже на протяжении 14 веков паломникам во время Хаджа запрещается покидать пределы Мекии. Это чисто шариатское указание. В противном случае их хадж может быть недействительным, если они не выплатят кяффару.

Кроме того, покинувших Мекку паломников могут ожидать серьезные проблемы с вовзращением в священный город. Дело в том, что на всех въездах в Мекку в сезон Хаджа устанавливаются КПП, чтобы в город не смогли проехать нелегальные паломники. А учитывая, что у всех паломников при въезде в страну изымают паспорта, покинувших Мекку мусульман могут просто не пропустить обратно в виду отсутствия документов.