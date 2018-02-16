Госсекретарь США: «Мы будет действовать совместно с Турцией»

«После этого этапа мы будет действовать совместно с Турцией».

Как сообщает İslam.az со ссылкой на телеканал NTV, об этом на пресс-конференции в Анкаре, проведенной совместно с коллегой Мовлутом Чавушоглу в рамках визита в Турцию, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Р.Тиллерсон сказал, что два союзника больше не будут действовать по отдельности: «Вместе мы оценим все проблемы в Сирии. Будем действовать совместно, будем вести борьбу против ИГ. Мы обеспечим безопасность территорий. Нам предстоит много работы. Нельзя терять времени. Первая группа, которая будет работать в этом направлении, соберется в середине марта. Однако в случае необходимости ждать мы не будем».