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Новости » Точка зрения

Турция и США разместят войска в Манбидже?

Турецкие власти предложили США совместно разместить свои воинские контингенты в сирийском Манбидже, а также заявили, что курдские отряды должны отойти к востоку от Евфрата, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

По его сведениям, США рассматривают это предложение, которое было сделано в ходе визита главы Госдепа Рекса Тиллерсона в Анкару, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Также госсекретарь США затронул тему поставок американского оружия курдам. Поставки эти будут ограниченными, направленными на конкретные цели, заявил Тиллерсон.

Кроме того, сказал госсекретарь, США признают законное право Турции обеспечивать безопасность своих границ.

"Мы признаем законное право Турции охранять безопасность своих границ. Мы воспринимаем серьезно заявления нашего союзника по НАТО о том, что у него есть беспокойство по поводу вопросов безопасности", — заявил Тиллерсон на совместной с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции.

Глава Госдепартамента призвал Анкару к "сдержанности" при проведении операции в Африне, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Он также призвал Турцию "избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе".


Опубликовано:16 Февраль, 2018  15:26, ]]>Печать]]>
 
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