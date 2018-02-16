Саакашвили обратился в Европейский суд по правам человека

Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) нарушение права политика на справедливый суд в Украине, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, власти Украины выдворили Саакашвили из страны, не дождавшись завершения процедурных вопросов, в рамках которых политик добивается предоставления убежища и обжалует лишение его украинского гражданства.

Отметим, что власти Украины 12 февраля выслали М.Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую сторону, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Из Польши Саакашвили уехал в Нидерланды.