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Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 26 лет

Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 26 лет.

4 года защитники села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана героически отбивались от нападок армянских захватчиков. 17 февраля 1992 года село было оккупировано и сожжено. Армянские оккупанты учинили над жителями села жестокую расправу. Этот акт геноцида, совершенный 26 лет назад на мирными, ни в чем не повинными азербайджанцами, стал результатом ненависти армянских националистов к азербайджанцам.

Село Гарадаглы расположено в 13 км к западу от райцентра, у дороги Ходжавенд-Ханкенди, у подножия гор. В 1988 году после развязывания армянскими сепаратистами конфликта в Нагорном Карабахе началась и трагедия в селе Гарадаглы. Жители села самоотверженно защищали каждую пядь своей родной земли, десятки сельчан пали в неравном бою с вооруженными до зубов армянскими головорезами.

24 января 1990 года трое жителей села были жестоко убиты армянами на 6-м километре дороги Ходжавенд-Ханкенди. 9 января 1991 года автомобиль УАЗ был расстрелян армянскими бандформированиями, один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из пострадавших скончались от полученных ран. 8 марта 1991 года армянами были чудовищно убиты два человека близ села Гарадаглы. 28 июня 1991 года на ферме близ села были убиты 6 человек – трое мужчин и трое женщин. 8 сентября 1991 года автобус, прибывший в Гарадаглы из Агдама, был расстрелян армянами на 5-6 километре дороги Ходжавенд-Ханкенди. В автобусе с около 40 пасажирами погибли двое мужчин и 6 женщин. 8 января 1992 года близ села был зверски убит еще один азербайджанец.

19 декабря 1991 года было оккупировано и сожжено село Ходжавенд, 12 февраля 1992 года та же участь постигла шушинское село Малыбейли. Очередной мишенью стало село Гарадаглы. Ситуация в селе осложнялась, приближая день трагедии.

14 февраля 1992 года вооруженные формирования Армении при поддержке дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка начали наступление на азербайджанское село Гарадаглы.104 жителя села и 14 солдат четыре дня самоотверженно отбивали атаку армянских вооруженных сил. Были убиты 14 человек, в том числе одна женщина. Защитники села, оставшись без боеприпасов, были взяты в плен армянами.

17 февраля 1992 года село Гарадаглы было оккупировано и сожжено армянскими головорезами. 118 жителей села были взяты в заложники, 33 человека расстреляны. Пленные подверглись нечеловеческим пыткам, армяне совершали чудовищные по своей жестокости убийства мирных азербайджанцев.

Армянские палачи побросали тела убитых вперемешку с теми, кто получил ранение, но еще был жив, в силосную яму недалеко от Гарадаглы и засыпали их землей. Остальных повезли в неволю. В общей сложности 68 пленных погибли, а 50 удалось с большим трудом вызволить из рук врага, но 18 из них позже умерли, не выдержав последствий перенесенных в плену физических и моральных истязаний. Против пленных азербайджанцев применялись такие изощренные, варварские экзекуции, как отрубание головы, закапывание живьем, а также выдирание зубов, длительное содержание без еды и питья, забивание насмерть и тому подобные зверства.

В селе Гарадаглы две семьи потеряли по четыре человека убитыми, 43 семьи лишились отцов и мужей, около 146 детей остались сиротами. Всего в селе был убит 91 человек, то есть каждый десятый житель Гарадаглы. В селе были разрушены 200 жилых домов, дом культуры, школа на 320 детей и больница на 25 мест. Около 800 жителей села стали беженцами.

Трагедию в Гарадаглы называют вторым Ходжалы. Каждый десятый житель села был убит.

В целях донесения до мировой общественности трагедии в Гарадаглы были изданы книги, в Йени Гарадаглы, Йени Ходжавенд и Наргизтепе воздвигнуты памятники в память о жертвах трагедии в Гарадаглы.


Опубликовано:17 Февраль, 2018  10:59, ]]>Печать]]>
 
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