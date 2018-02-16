Читатель спрашивает: Как должен совершать малое омовение человек, поверхность ноги которого покрыто йодом?

Во время совершения малого омовения между участками тела (вне зависимости, омываются они или же обтираются) и водой не должно быть преграды. Если на поверхности ноги имеются толстый слой грязи, краска, клей, лекарство и т.п. преграды, то их обязательно следует устранить, так как мешают контакту воды с телом. Но есть такие пятна, которые, хоть и наблюдаются визуально, но при этом не являются препятствием для контакта воды с телом. Например, пятна хны, йода. Конечно же, для этого необходимо, чтобы хна сама высохла и сошла с кожи, а йод бы высох, а на коже осталось бы лишь пятно. В таких случаях нет никакой проблемы с промыванием или же обтиранием кожи.