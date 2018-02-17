Порошенко предложил повсеместно запретить российский флаг

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо".

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", — заявил Порошенко.

Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — заключил он.