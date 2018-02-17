Читатель спрашивает: Если после обручения свадьба не состоялась и стороны разошлись, то считается ли девушка свободной или требуется развод?

Во-первых, если между мужчиной и женщиной заключен брак, то для того, чтобы она стала свободной, обязательно требуется развод. Пока развод не состоялся, женщина считается супругой мужчины. Расторжение обручения, различные обиды, нарушение связей и т.п. не являются достаточным основанием, чтобы считать девушку свободной.

Во-вторых, после расторжения брака женщина обязательно должна ждать определенный период времени, предусмотренный шариатом. Это называется иддой. Только после истечения срока идды женщина имеет право заключить новый брак. Но если после заключения брака, стороны не вступили в половую связь, но ждать этот срок не обязательно. В таком случае, сразу после расторжения брака, женщина может выйти замуж за другого. Но в любом случае, обязательно следует расторгнуть брак, и пока он не расторгнут, девушка не считается свободной.