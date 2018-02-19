Суд в Ираке вынес приговор 17-летней немке за членство в ИГИЛ

В Ираке 17-летнюю гражданку Германии приговорили к шести годам лишения свободы за членство в террористической группировке ИГИЛ.

Как передает İslam.az со ссылкой на RT, об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Отмечается, что слушания по делу граждански Германии проходили в Багдаде, однако в связи с тем, что подсудимая является несовершеннолетней, подробности процесса не разглашали.

В МИД Германии не подтвердили информацию о приговоре.

Школьница пропала летом 2016 года сразу после того, как приняла ислам. Её родители объявили дочь в розыск. Девушку задержали во время освобождения Мосула иракскими военными.