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В Саудовской Аравии женщинам разрешено вести бизнес без согласия мужей

В Саудовской Аравии женщины теперь смогут открывать и вести собственный бизнес без согласия мужа или родственника мужского пола. Как передает İslam.az со ссылкой на зарубежные СМИ,  об этом заявили в министерстве торговли и инвестиций страны.

Несколько дней назад женщин в Саудовской Аравии начали принимать на работу следователями, а с июня в этой стране женщины смогут водить мотоциклы и грузовики. Тенденция к расширению прав женщин в Саудовской Аравии стала следствием реформаторской политики наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.


Опубликовано:19 Февраль, 2018  12:02, ]]>Печать]]>
 
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