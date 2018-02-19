В Саудовской Аравии женщинам разрешено вести бизнес без согласия мужей

В Саудовской Аравии женщины теперь смогут открывать и вести собственный бизнес без согласия мужа или родственника мужского пола. Как передает İslam.az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве торговли и инвестиций страны.

Несколько дней назад женщин в Саудовской Аравии начали принимать на работу следователями, а с июня в этой стране женщины смогут водить мотоциклы и грузовики. Тенденция к расширению прав женщин в Саудовской Аравии стала следствием реформаторской политики наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.