Суд в Ираке приговорил к пожизненному заключению гражданок Азербайджана за поддержку ИГ

Иракский суд приговорил к высшей мере наказания гражданку Турции, осужденную за поддержку террористической группировки ИГ.

Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria.

По словам представителя Высшего судебного совета страны Абдель Саттара Биркдара, еще десять гражданок Турции и Азербайджана получили пожизненное заключение, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Как утверждали ранее западные СМИ, власти Ирака задержали несколько сотен жен боевиков ИГ. Среди них гражданки стран ЕС, Азии, США, а также выходцы из РФ.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в декабре 2017 года о поражении группировки ИГ в республике.