В Турции за пропаганду терроризма в соцсетях задержано свыше 700 человек

В Турции за пропаганду терроризма в соцсетях задержано свыше 786 человек с момента начала военной операции «Оливковая ветвь», говорится сообщении министерство внутренних дел Турции, распространенном в понедельник.

В сообщении МВД Турции отмечается что, среди задержанных также имеются 16 членов террористической организации РПК.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.