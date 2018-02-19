В Узбекистане откроется мечеть за 10 миллиардов

В городе Ургенч завершается строительство мечети "Охун бобо", которая станет одной из крупнейших в Узбекистане.

Ее возведение было инициировано президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, передает İslam.az со ссылкой на ansar.ru. Во время посещения Ургенча в начале прошлого года глава государства заложил первый камень в ее основание.

"В настоящее время строительство мечети почти завершено. На территории 3,5 гектара возведены летние террасы, рассчитанные на 3,5 тысячи человек, приемная, автостоянки. Рядом с мечетью воздвигнут 45-метровый минарет. Уникальное по архитектуре здание является одной из крупнейших мечетей в стране", — отметили в Управлении мусульман Узбекистана.

В строительство за счет спонсорских и благотворительных средств было вложено около 10 миллиардов сумов. Ожидается, что мечеть будет введена в эксплуатацию в первый день Рамадана.