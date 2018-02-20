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Сегодня годовщина шахады Ее светлости Фатимы (с.а)

Сегодня, в 3 день месяца Джамадиуль-сани (в этом году 20 февраля) – годовщина смерти госпожи Фатимы-Захры (с.а), дочери Пророка Мухаммеда (с), супруги Имама Али (а), матери Имама Хасана (а) и Имама Хусейна (а). Госпожа Фатима-Захра (с.а) родилась в 20 день месяца Джамадиус-сани, когда Пророку Мухаммеду (с) было 45 лет, то есть спустя 5 лет после начала пророческой миссии Мухаммеда (с).

Ее светлость Фатима (с.а) является единственной из детей, которая пережила отца. Несмотря на то, что у Пророка Мухаммада (с) было семеро детей от двух жен, все они, кроме Фатимы, умерли еще при жизни Пророка (с). Продолжение пророческого рода стало возможным только благодаря детям Госпожи Фатимы (с.а).

Детские годы Госпожи Фатимы (с.а) пришлись на годы борьбы Пророка Мухаммада (с) с многобожниками. В эти годы Пророк (с) потерял свою жену Хадиджу (с.а). После этого на плечи Фатимы (с.а) пали еще большие заботы. Но она все время была рядом с отцом. Именно потому Пророк (с) всегда называл ее «Матерью матерей».

Мать имамов Фатима-Захра (с.а) стала шехидом в 18 лет в Медине, спустя 75 дней после шахады Пророка (с). Ее муж Имам Али (а) решил похоронить ее тайно, чтобы враги не прознали о месте ее захоронения. Именно поэтому место погребения Ее светлости Фатимы (с.а) осталось неизвестным.

Имеются два разных предположения относительны шахады Фатимы-Захры (с.а). Согласно которым Фатима (с.а) скончалась спустя 75 дней или спустя 95 дней после Пророка (с). Разница в датах смерти Фатимы (с) составляет 20 дней. Во многих мусульманских странах разницу между датами ее смерти называют «Фатимиййа» - «Дни Фатимы».


Опубликовано:20 Февраль, 2018  09:46, ]]>Печать]]>
 
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