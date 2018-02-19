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Новости » Ислам в вопросах

Каково значение смысла мечети «Айасофья» в Стамбуле?

Читатель спрашивает: Каково значение смысла мечети «Айасофья» в Стамбуле?

Храм Айасофья еще во времена Византийской империи был церковью. Пишут, что на этом месте трижды была возведена церковь. Первая была построена на развалинах древнего греческого храма. Впоследствии она была разрушена, а затем снова отстроена. И, наконец, после пожара, в 532-537 годах была возведена третья церковь Айасофья. Слово «Айасофья» состоит из двух слогов. На греческом языке «айа» означает святость. Слово «софья» же переводится как «божественное знание»: в христианстве это один из обязательных атрибутов Бога.

В течение почти 1000 лет церковь Айасофья считалась центральной молельной Константинопольского патриархата и столицей православия. После завоевания в 1453 году Османской империей Константинополя церковь Айасофья стала функционировать как мечеть. Церковь была основательно отремонтирована, к зданию добавили 4 минарета. Интерьер церкви же не пострадал. Лишь стена, на которой были изображены люди, была покрыта тонким слоем штукатурки. Она была нанесена таким образом, чтобы не причинить вред изображением, и в любой момент можно вновь вернуть стене первоначальный вид.

Храм функционировал в качестве мечети около 500 лет. В 1935 году Айасофья была объявлена музеем. В настоящее время интерьеру исторического памятника вернули первоначальный вид.


Опубликовано:20 Февраль, 2018  11:37, ]]>Печать]]>
 
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